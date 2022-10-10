В горах Ингушетии откроют первый в регионе глэмпинг

10 окт. 23:29

Первый в Ингушетии глэмпинг будет построен в горном Джейрахском районе республики, сообщила гендиректор национального туроператора Хава Китиева.

"Мы планируем создать свой глэмпинг в горном Джейрахском районе региона, и он станет для нашей республики первым. На его базе будет предоставлена для туристов возможность ночевок, транспортировки, выбора туров и экскурсий по горному району и равнинной части Ингушетии", - рассказала она.

Китиева также отметила, что открытие глэмпинга запланировано на начало сезона 2023 года, авторы проекта выбрали для строительства модульную постройку, которую по желанию можно будет перемещать и перевозить.