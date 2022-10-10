На Кубани увеличили число резервных стоянок

10 окт. 23:14

Количество временных стоянок для движущихся в Крым машин увеличили в Темрюкском районе Кубани до восьми, сообщает пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края.

"Открылась еще одна резервная стоянка, примерно на 300 мест. Таким образом, в крае работают восемь стоянок, где водители, направляющиеся в Крым, могут отдохнуть. Для людей работают полевые кухни, палатки для обогрева, санузлы, а также гостиницы", - говорится в тексте.

Рассчитано, что всего на стоянках смогут принять 2 860 автомобилей, в том числе 970 грузовых машин одновременно.