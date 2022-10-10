Ильхам Алиев и Энтони Блинкен провели телефонный разговор

10 окт. 22:48

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву для обсуждения итогов недавних встреч.

По мнению Блинкена, проведенные в последнее время встречи стали позитивными шагами в направлении устойчивого мирного договора. Он отметил значение пражской и женевской встреч, а также значение встречи, проведенной по инициативе советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана в Белом доме между представителями Азербайджана и Армении.

Блинкен расценил возвращение азербайджанской стороной 17 пленных армян как позитивный шаг. Он добавил, что США готовы оказать поддержку в делимитации границ, открытии транспортных линий и установлении судьбы пропавших без вести лиц, а также решении других гуманитарных вопросов.

Также госсекретарь США коснулся значения проведения переговоров по мирному договору в конкретных временных рамках. Блинкен выразил одобрение обсуждений по обеспечению прав и безопасности проживающих в Карабахе этнических армян. Кроме того он выразил соболезнования в связи с обнаружением в Азербайджане массового захоронения.

Ильхам Алиев также позитивно оценил проведенную в Женеве первую двустороннюю встречу между главами МИД Азербайджана и Армении и выразил надежду, что заявление, принятое по итогам встречи в Праге, внесет вклад в мирный процесс. Он отметил, что если Армения проявит политическую волю, то мирный договор может быть подписан до конца этого года.

Азербайджанский лидер сообщил, что расценивает как шаги к миру и встречи представителей Баку и Еревана, проведенные по инициативе как Энтони Блинкена, так и Джейка Салливана.

Президент Азербайджана напомнил, что свыше 3,9 тыс человек после Первой Карабахской войны считаются пропавшими без вести. Он указал на важность предоставления Арменией сведений о местах массовых захоронений. Ильхам Алиев попросил Энтони Блинкена оказать содействие достижению решения данного вопроса. Азербайджанский лидер рассказал, что в Международном Комитете Красного Креста на основе свидетельских показаний и другой информации есть определенные сведения о местах некоторых массовых захоронений.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития связей между Азербайджаном и США.