Турция устремилась к Северному полюсу

Комитет по иностранным делам турецкого парламента одобрил законопроект, который открывает путь к ратификации Шпицбергенского трактата - документа, предоставляющего права на коммерческую деятельность странам, находящимся за тысячи километров от Северного полюса.

Как отмечает турецкая "Сабах", заместитель министра иностранных дел Седат Онал сказал, что архипелаг Шпицберген с его близостью к Северному полюсу имеет решающее значение для попадания страны в арктический регион: "Острова богаты рыбными промыслами и рудниками. Со временем разные страны проявляли интерес к региону и стали участниками договора".

Расположенный примерно в 700 километрах к северу от материковой части Европы, Шпицберген управляется в соответствии с договором 1920 года, дающим Норвегии суверенитет, но позволяющим странам, подписавшим трактат, вести бизнес на территории архипелага, а также использовать его природные ресурсы. Более 40 стран могут быть участниками договоров, но лишь немногие из них осуществляют свои права.

За последнее десятилетие Турция повысила свой авторитет как в Арктике, так и в Антарктиде с помощью научных экспедиций. Недавно группа исследователей из турецких университетов посетила Северный полюс в рамках второй экспедиции за три года. Профессор Бурджу Озсой, возглавлявшая обе экспедиции, сообщила, что на севере возник новый "шелковый путь" в связи с уменьшением ледников и расширением торговых путей. Исследования показывают, что из-за изменения климата все больше морских видов направляется на север, а морские ресурсы теперь также переместились в этот регион. Озсой вместе со своей командой проводит несколько исследовательских проектов, посвященных влиянию изменения климата на Арктику.

"Ратификация этого документа особенно важна для проведения научных исследований. Договор предоставляет всем сторонам равные права не только на архипелаге, но и в окружающих морях. Северный Ледовитый океан содержит треть мировых запасов углеводородов", - сказала Озсой, отметив, что в регионе есть богатые запасы природного газа.