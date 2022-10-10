Эрдоган рассказал о вкладе Турции в глобальную продуктовую безопасность

10 окт. 22:23

Действующий миропорядок столкнулся с кризисом, однако это положение можно изменить, оно не безнадежно, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что человечество после завершения Холодной войны, надеялось на скорый мир и развитие, но в последние годы вновь появляются страх и обеспокоенность.

"Действующий миропорядок, основанный на стремлении к защите интересов победителей Второй мировой войны, столкнулся с самым крупным кризисом последних 70 лет. Это искаженная система, нацеленная на обогащение небольшой группы стран, трещит по швам", - заявил Эрдоган.

В мире растет уровень бедности, тогда как богатые богатеют. "Миллиарды людей – от Африки до Азии - не могут обеспечить себя элементарными продуктами питания", - подчеркнул он.

Анкара заявляет о наличии шанса на формирование справедливого миропорядка, сообщил турецкий лидер.

"Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов СБ ООН. Мы подчеркиваем на всех платформах, что положение человечества – не безнадежное", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что "на сегодня более 7 млн тонн зерна поставлено на мировой рынок через Турцию". "Другие страны бездействуют, тогда как мы стремимся внести вклад в глобальную продовольственную безопасность", - заявил президент Турции, выступая на церемонии открытия 2022-23 учебного года в понедельник в Анкаре.