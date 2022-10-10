В следующем году в Ставрополе заработают "умные" остановки

10 окт. 22:35

Власти Ставрополя по предложению жителей в следующем 2023 году начнут установку "умных" остановочных павильонов по программе "Пять шагов для городов", - сообщил глава города Иван Ульянченко.

"Жители Ставрополя представили по проекту 134 инициативы, из них были выбраны 18. Среди предложений, которые были поддержаны - запуск проекта по оборудованию "умных" остановок общественного транспорта. Павильоны будут оборудованы качественным освещением, портами для зарядки гаджетов, ветрозащитными панелями и так далее. В ближайший год планируется оборудовать не менее трех подобных остановок", - рассказал он, передает ТАСС.

Проекты профинансируют из бюджета города, с участием жителей Ставрополя и ВЭБ.РФ. Также в городе планируется установка не менее 100 дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора, проведение акций по посадке деревьев и очистке берегов водоемов, создание экологической тропы, - добавил глава города.

Напомним, в апреле ВЭБ.РФ запустил программу "Пять шагов для городов", с помощью которой без больших бюджетных затрат планируется улучшить городскую среду.