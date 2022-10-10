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Площадь ореховых садов Дагестана вырастет до двух тысяч гектаров

Площадь ореховых садов Дагестана вырастет до двух тысяч гектаров

Уже до конца текущего 2022 года площадь орехоплодных садов Дагестана вырастет с 1,3 до 2 тыс га, - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

"Это направление интересно тем, что продукция этих садов всегда пользуется спросом, не требует больших вложений для хранения, а сами деревья неприхотливы", - отметил Шарипов, передает "Интерфакс".

Общая площадь всех садов в республике на начало года составила 28,8 тыс га, в том числе 21,9 тыс га - в плодоносящем возрасте, а до конца года планируется провести закладку садов на площади 1,45 тыс га, в том числе садов интенсивного типа - на площади 400 га. В республике взят курс на обновление многолетних насаждений, замену старых, а также неэффективных и малопродуктивных садов на более современные, - добавил замминистра.

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