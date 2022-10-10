В Дагестане приведут в порядок сетевое газовое хозяйство

10 окт. 21:53

Компания "Газпром" планирует модернизировать и восстановить более 4,6 тыс км газопроводных сетей в Дагестане, - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Газпром планирует взять на себя обязательства по восстановлению и модернизации более 4,6 тыс км республиканских сетей - разрозненные сети на территории республики, из которых "Газпром" владел лишь 12% сетевого хозяйства, переданы компании в аренду. Теперь она обеспечит их более качественное обслуживание", - отметил глава республики Сергей Меликов, передает ТАСС.

уже в этом году "Гахпром" планирует выкупить эти республиканские сети в полном объеме и возьмет на себя обязательства по их восстановлению и модернизации.