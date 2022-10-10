Wi-Fi получат еще 10% образовательных учреждений в КЧР 

10 окт. 21:47

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) оснастят 10% образовательных организаций республики сетями Wi-Fi в 2023 году, информирует пресс-служба министерства цифрового развития КЧР.

"В следующем году планируется обеспечить покрытие сухопутной подвижной связью стандарта LTE на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, ведущих к туристическим и курортным населенным пунктам, а также обеспечить возможность беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в 10% государственных образовательных организаций", - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отметили, что в рамках проекта "Информационная инфраструктура" к интернету подключены 304 социально значимых объекта республики, сформирована и протестирована информационно-технологическая и телекоммуникационная инфраструктура на 26 участках мировых судей Карачаево-Черкесии. В 2022 году будет завершено формирование защищенной корпоративной сети для органов власти КЧР.

В настоящее время в республике работает более 170 общеобразовательных организаций, в которых обучаются более 54 тыс человек.