Под Владикавказом открылся сейсмоустойчивый детский сад

10 окт. 21:29

Новый сейсмоустойчивый детский сад сегодня открылся в поселке Заводской в Северной Осетии, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Жители поселка Заводской, одного из крупных поселений муниципального образования столицы республики, давно испытывали острую нехватку в дошкольном образовательном учреждении. Детей приходилось возить в детские сады города Владикавказа", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Трехэтажное здание, построенное и оборудованное по самым современным требованиям, возводилось по программе повышения сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах страны. Дошкольное учреждение рассчитано на 280 детей, это 15 групп от 1,5 до 7 лет. Здесь уже приняли на воспитание 125 малышей.

"По итогам текущего года в республике откроются 10 детских садов и будет создано порядка 1 900 новых мест. Это большой результат совместной работы. Мы видим современный объект, оснащенный новейшим оборудованием и всем необходимым для комфорта и безопасности как детей, так и сотрудников учреждения. Хочу отметить качественную работу подрядной организации", - сказал на открытии детсада премьер региона Борис Джанаев.