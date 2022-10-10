Жозеп Боррель и Джейхун Байрамов обсудили итоги пражской встречи

10 окт. 21:39

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провели телефонный разговор.

Стороны обсудили результаты четырехсторонней встречи, состоявшейся 6 октября в Праге между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Боррель проинформировал Байрамова о подготовительной работе по миссии ЕС. Он высоко оценил итоги встречи в Праге и отметил приверженность ЕС созданию мира и стабильности в регионе.

Байрамов довел до внимания ожидания от пражской встречи с точки зрения вклада в мир в регионе. Он отметил, что в ходе женевской встречи армянской стороной были представлены элементы мирного договора. Важно в ближайшее время начать работу по делимитации, подчеркнул глава МИД Азербайджана.