ВОЗ намерена охватить вакциной от коронавируса 70% населения планеты

10 окт. 21:17

Все страны должны продолжать вакцинацию от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире, и целью должен стать 70% охват населения во всех государствах, - заявил сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 69-й сессии Комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

"Мы продолжаем призывать страны - члены ВОЗ в приоритетном порядке вакцинировать всех работников здравоохранения и пожилых людей, двигаясь к достижению цели – 70% охвата населения во всех государствах", - сказал Гебрейесус, текст выступления которого распространила в Женеве пресс-служба организации, передает ТАСС.

"Мы никогда еще не были в столь хорошей позиции, как сейчас, для завершения пандемии COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации, мы как раз начинаем видеть просветы в конце туннеля, однако мы еще не достигли конца, мы все еще в туннеле, и есть еще много преград, которые могут затруднить нам путь, если мы не будем действовать осторожно", - резюмировал гендиректор ВОЗ.

Напомним, по состоянию на 7 октября в ВОЗ поступили сообщения о 617 597 680 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 532 705 умерших.