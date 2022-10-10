Таджикистан принимает военные учения ОДКБ

10 окт. 21:20

В Таджикистане начались учения коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022", информирует секретариат ОДКБ.

В ходе маневров будут отработаны подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся в страну ОДКБ.

Активная фаза учений пройдет 17-21 октября на полигоне Харбмайдон в 140 км к югу от Душанбе.

Участие в учениях примут около тысячи человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотников. Среди участников контингенты стран Центрально-Азиатского региона ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба, а также секретариата ОДКБ.