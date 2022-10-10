ЕС намерен срочно сформировать энергетический союз

10 окт. 20:42

Евросоюзу необходимо срочно взяться за формирование энергетического союза, считает глава Евросовета Шарль Мишель.

"Необходимо срочно создать настоящий энергетический союз. Это станет важной опорой суверенитета ЕС... Как мы видели во время COVID, особенно с вакцинами, ни одна страна не может в одиночку справиться с кризисом такого масштаба", - заявил он.

Шарль Мишель добавил, что страны должны быть готовы столкнуться с табу, связанными с национальными полномочиями и компетенциями ЕС.

"Устойчивый энергетический союз не появится волшебным образом из 27 национальных энергетических наборов - мы должны сделать их совместимыми. Это потребует сильной и искренней координации между государствами-членами", - отметил он.

По мнению главы Евросовета, ЕС также нужно будет создать нормативную базу и рыночные условия для такого союза. Общая энергетическая стратегия ЕС должна иметь цели: сокращение потребления энергоресурсов, обеспечение безопасности снабжения, снижение цен, отметил Мишель.

"Мы также должны покупать умнее. Это означает более эффективное использование нашей коллективной покупательной способности через совместную энергетическую платформу ЕС, которую мы решили создать в марте, вместо того чтобы конкурировать между государствами-членами и повышать цены", - сказал он.