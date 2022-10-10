В ставропольской станице захоронили останки 14 героев Великой Отечественной

10 окт. 20:28

Сегодня в станице Галюгаевской на Ставрополье торжественно захоронили останки 14 солдат времен Великой Отечественной войны. Специалистам удалось установить имя одного из погибших бойцов, - сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Останки воинов были обнаружены поисковыми отрядами… во время работ, проходивших в Курском округе весной и летом 2022 года. Тогда поисковики подняли останки 20 бойцов, одно имя удалось установить. Останки шестерых в настоящее время находятся в Следственном комитете и будут преданы земле позже", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

По солдатскому медальону поисковикам удалось установить: один из погибших бойцов – уроженец Азербайджанской ССР Мамедов Гасанкулу Аббаскулу оглы. Родственников бойца уже удалось найти.

Церемония захоронения прошла рядом с братской могилой, где похоронены 60 солдат 320 Енакиевской стрелковой дивизии, освобождавших станицу, в районе которой в декабре 1942 года и январе 1943 года шли ожесточенные бои за Кавказ. Ранее Галюгаевской присвоили почетное звание "Рубеж воинской славы".