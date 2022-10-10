Грузия вошла в топ-15 привлекательных направлений для инвесторов

10 окт. 20:25

Грузия занимает 13-е место в списке популярных для инвестиций направлений среди крупнейших стран мира с развитой экономикой, сообщается в исследовании ведущей мировой медиааналитической группы Bloomberg Media.

Аналитики выяснили, что более 400 ведущих международных инвесторов рассматривают возможность вложений в Грузию в ближайшие три года. Кроме того, 70% из заинтересованных инвесторов с оптимизмом смотрят на экономику страны. Из потенциальных инвесторов 44% "очень хорошо знакомы" с сильными сторонами страны - стратегическим расположением, доступной зеленой энергией, квалифицированной и конкурентоспособной рабочей силой.

"Стратегическое расположение и преимущества Грузии предоставляют особые возможности для инвесторов, что привело к приходу в Грузию международных компаний. Включая бренды из списка Fortune 500 и такие известные компании, как Concentrix, Majorel, EPAM, Viber и Godel Technologies", говорится в исследовании.

При составлении рейтинга учтены обзоры ведущих инвестиционных секторов Грузии, устойчивая экономическая ситуация, доступ к квалифицированной рабочей силе, государственные льготы для иностранных инвесторов, экологические, социальные и управленческие вопросы.