Все российские студенты будут учить историю

10 окт. 20:18

Изучение истории в вузах РФ станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов, - сообщает сайт Минобрнауки России.

"Согласно документу в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета вносятся изменения в части закрепления обязательного изучения дисциплины (модуля) "История России" в объеме не менее 4 зачетных единиц (144 часа)", - прокомментировали в министерстве утверждение соответствующего приказа, передает ТАСС.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года, на очный формат изучения истории должно отводиться не менее 80%.

Это позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны, - добавили в министерстве.