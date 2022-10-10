Названа самая популярная иномарка в России

10 окт. 20:05

По итогам сентября бренд Chery стала лидером продаж среди иномарок в России, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"По итогам сентября в России было куплено 3 850 автомобилей Chery, что на 9,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, обогнав Kia, которая удерживала это звание на протяжении многих лет", - говорится в сообщении.

Хитом среди моделей Chery в сентябре стал кроссовер Tiggo 7 PRO, продано 2 224 автомобиля (плюс 33,7%), вторым по популярности стал компактный кроссовер Chery Tiggo 4 - 882 автомобиля (минус 50,5%). Закрывает тройку лидеров семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO.

При этом продажи Kia в России упали с начала года на 21,2%, отметили в "Автостате".