Дагестанские товары получили 23 медали выставки "Золотая осень"

10 окт. 19:46

Дагестанскую сельскохозяйственную продукцию на агропромышленной выставке "Золотая осень", которая прошла с 6 до 10 октября в парке "Патриот" в Подмосковье, оценили гран-при и 23 медалями, - сообщает администрация главы субъекта в своем Telegram-канале.

"Дагестан получил гран-при на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень 2022". Об этом главе Дагестана на заседании оперштаба доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков", - говорится в сообщении.

Регион также получил 16 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали, а глава Дагестана Сергей Меликов отметил высокие результаты региона в сфере агропромышленного комплекса.