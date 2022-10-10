На Эльбрусе установили почтовый ящик

10 окт. 19:57

Самый высокогорный почтовый ящик в России установлен на высоте 3 847 м на Эльбрусе, туристы смогут отправлять открытки, любуясь панорамными видами.

Почтовый ящик появился на курорте "Эльбрус" на станции Гарабаши. "Кавказ.РФ совместно с Почтой России установили почтовый ящик на верхней станции канатной дороги, на высоте 3 847 м. <...> Свои письма и открытки гости курорта смогут отправить в любой день, когда погода позволит подняться до верхней отметки курорта. Почтальон будет забирать корреспонденцию с Эльбруса два раза в неделю", - рассказали в пресс-службе единого института управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

Ожидается, что теперь открытки и конверты с видами Эльбруса станут еще популярнее. "Появление почтового ящика, уверен, положит начало новой красивой традиции - подняться выше всех в стране и отправить теплый привет родным из Приэльбрусья", - добавил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров.

Напомним, Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), а канатная дорога на курорте - самая высокогорная в Европе (3 847 м).