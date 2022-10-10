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На Керченскую переправу завтра выйдут четыре парома

На Керченскую переправу завтра выйдут четыре парома

Уже завтра утром на Керченской паромной переправе начнут работать четыре парома, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"По паромам к утру уже будет четыре парома будут работать". - сказал Аксенов, добавив, что на стоянке в Керченском аэропорту скопилось порядка 500 фур, еще порядка 300 находятся на различных стоянках по Крыму, передает РИА Новости.

Сейчас на Керченской переправе бесплатно работают два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез".

Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью.

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