Украина с 11 октября останавливает поставки электроэнергии в ЕС

10 окт. 19:41

Министерство энергетики Украины предупреждает о прекращении экспорта электроэнергии в Евросоюз с 11 октября.

"Сегодняшние ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, что заставляет Украину прекратить экспорт электроэнергии с 11 октября 2022 года для стабилизации собственной энергосистемы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшить потребление российских энергоресурсов".

В этом году Украина производила экспорт электроэнергии в Польшу, Молдавию, Румынию, Словакию.