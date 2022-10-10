Первый эмиратский банк открывается в виртуальной реальности

Commercial Bank International (CBI), корпоративный и розничный банк со штаб-квартирой в Дубае, объявил о своем официальном открытии в метавселенной, что сделало его первым банком ОАЭ в виртуальной реальности. Как сообщает Arab News, CBI стал одним из немногих банков, которые уже на раннем этапе адаптируются не только на региональном, но и на глобальном уровне.

Виртуальное местоположение банка доступно посетителям посредством платформы виртуальной реальности Decentraland или по адресу cbi.dcl.eth. Доступ к виртуальному местоположению банка также можно получить через порталы.

CBI представит свое виртуальное местоположение на следующей неделе, во время участия в XVERSE на крупнейшей выставке технологий GITEX 2022, предназначенном исключительно для тех, кто использует технологию метавселенной. Выставка открылась сегодня во Всемирном торговом центре Дубая и продлится на 14 октября.

Для мероприятия CBI разработал перспективную программу, в рамках которой банк в партнерстве с брендом бургеров Pickl из ОАЭ продемонстрирует вариант использования метавселенной в реальном времени. CBI и Pickl продемонстрируют, как метавселенная может способствовать развитию цифровой экономики.

"Мы гордимся тем, что становимся первым банком в ОАЭ и одним из первых на Ближнем Востоке, который предоставит опыт работы с метавселенной клиентам и сотрудникам, - сказал Али Аль-Амри, генеральный директор Commercial Bank International. - Это свидетельствует о нашей твердой поддержке и вере в видение страны в качестве мирового лидера в области инноваций. Мы стремимся усилить интеграцию реального и цифрового миров и продолжим внедрять новые инициативы по цифровизации и передовые технологии для лучшего обслуживания наших клиентов".

По словам Али Аль-Амри, демонстрация мета-местоположения банка на выставке технологий GITEX 2022 согласуется с обязательством CBI поддерживать стремление ОАЭ к цифровизации и инновациям.

Стратегия метавселенной Дубая направлена на создание 40 тысяч виртуальных рабочих мест в течение следующих пяти лет, поскольку город стремится стать одной из 10 ведущих мировых экономик метавселенной.

Наследный принц Дубая и председатель исполнительного совета Дубая шейх Хамдан ибн Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, который официально запустил стратегию метавселенной, заявил, что эта технология сформирует новое цифровое будущее для человечества.

Дубай становится одним из основных участников формирования нового глобального видения передовых технологий, а также пионером в области внедрения цифровых инноваций следующего поколения, - сказал шейх Хамдан.

Стратегия метавселенной также направлена на привлечение более тысячи компаний в значительной области блокчейна и метавселенной.

Виртуальная реальность и дополненная реальность считаются двумя основными инструментами метавселенной, которая создала 6700 рабочих мест, а также принесла 500 млн долларов в экономику ОАЭ.