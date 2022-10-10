Бывшая российская "дочка" "Тетра Пак" вернулась к полноцветной упаковке

10 окт. 19:17

Бывшая российская "дочка" "Тетра Пак" вернулась к производству полноцветного дизайна упаковки, - сообщили в пресс-службе компании.

"Мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне. Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", - рассказали в пресс-службе, подчеркнув, что фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебейно, передает РИА Новости.

"Кроме того, мы уже начали получать поставки картона от азиатских поставщиков, а также тестируем картон и полимеры от локальных производителей, чтобы в полной мере удовлетворить потребности рынка", - добавили в пресс-службе.

Напомним, головная компания международного производителя упаковки в конце июля сообщила, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ и передает свое российское подразделение местному руководству. Сейчас бывшая российская "дочка" продолжает работу как независимое АО "Упаковочные системы".