Аксенов оценил восстановление Крымского моста в полтора месяца

10 окт. 19:07

Восстановление Крымского моста планируется завершить в течение месяца-полутора, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания", - заявил он.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Железнодорожное движение удалось восстановить в тот же день, автомобильное сообщение приостановлено - от взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста.