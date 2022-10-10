В Турции ожидают наплыва туристов из-за роста цен в Европе

Как уже сообщал "Вестник Кавказа", туристы из Испании и Франции атакуют Египет, а теперь и в Турции ожидают наплыва европейских туристов на фоне повышения спроса на поездки после пандемии коронавируса и резкого роста цен на энергоносители.

Турецкая "Сабах" цитирует пресс-секретаря Платформы туроператоров Турции Джема Полатоглу: "Этой зимой мы ожидаем большего числа туристов, чем в предыдущие годы. Во время пандемии люди подолгу не могли уехать в отпуск. Теперь, когда ограничения на поездки сняты, многие туристы почувствуют себя так, будто они сбросили оковы. На увеличение числа бронирований в зимний сезон, особенно в секторе более дешевого жилья, влияет также высокая стоимость электроэнергии в Европе".

По мере приближения зимы Европе грозит острый энергетический кризис из-за сокращения Россией поставок газа. "Тот факт, что европейские туристы, особенно пенсионеры, предпочитают длительный отдых в Турции в зимние месяцы из-за повышения цен на природный газ, положительно влияет на туристический сектор. Особый спрос наблюдается из таких стран, как Германия, Англия и Нидерланды", - говорит председатель совета директоров Prontotour Али Онаран.

Его обнадеживает ,что все больше людей бронируют свой зимний отпуск, несмотря на глобальную инфляцию: "Рост цен на топливо, увеличение расходов на энергию, продовольственный кризис отражаются на ценах на билеты и отели и, следовательно, на общем бюджете поездок".

Полатоглу, в свою очередь, отметил, что еще одним стимулом отправиться в Турцию на отдых может быть падение турецкой лиры. Он подчеркнул, что бронирование путевки в турецком пятизвездочном отеле сейчас обходится дешевле, чем пребывание в Европе, причем с гораздо большим комфортом, чем дома.

Восстановление ключевой для Турции туристической отрасли в этом году было вызвано значительным скачком спроса среди туристов из России, а также Германии и Великобритании.

За первые восемь месяцев года число отдыхающих увеличилось более чем вдвое. По данным Министерства культуры и туризма страны, в период с января по август в Турцию прибыло около 29,3 млн туристов, что на 108,5% больше, чем за тот же период 2021 года. Для сравнения, за восемь месяцев 2021 года в Турции отдохнули 14,1 млн туристов, в 2020 - 7,2 млн, в 2019 - 31 млн.

Туристы из России и Европы составляют значительную часть турпотока в Турции. Однако в этом году сильно возросло число туристов из Германии и Великобритании. Германия с 3,85 млн туристов стала лидером въезда, на них пришлось 13% всего иностранного потока за восемь месяцев, при этом число туристов увеличилось на 105,73% по сравнению с прошлым годом.

За первые 8 месяцев 2022 года в Турцию выехало чуть более трех млн российских туристов. При этом с начала года поток российских туристов в Турцию вырос на 22,8%. На третьем месте расположились британцы с 2,36 млн, что на 2120% больше, чем за тот же период в 2021 году.

Доходы от туризма крайне важны для турецкой экономики, поскольку новая экономическая программа правительства направлена на то, чтобы перевести хронический дефицит счета текущих операций страны в профицит, уделяя приоритетное внимание экспорту, производству и инвестициям, а также снизить рост потребительских цен. Правительство ранее озвучило новую цель - довести турпоток до 47 млн человек вместо 45 млн, а доходы от туризма – до $37 млрд вместо $35 млрд.

В прошлом году, когда условия въезда в Турцию смягчили, число иностранных посетителей выросло на 94,1% по сравнению с 2020 годом - до 24,71 млн. Тогда туристические доходы восстановились до почти $25 млрд после спада из-за пандемии COVID-19, тем не менее не достигнув уровня, зафиксированного в 2019 году.