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Армения вновь стреляла по позициям азербайджанской армии

Армения вновь стреляла по позициям азербайджанской армии

Министерство обороны Азербайджана сообщает о новых обстрелах на границе со стороны Армении.

Подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечарского района, Чинарлы Товузгалинского района, 10 октября с 09:55 до 16:30 из стрелкового оружия различного калибра периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Тезекенд Дашкесанского района, Агбулаг Товузского района.

Азербайджанскими военными были приняты адекватный ответные меры, говорится в сообщении ведомства.

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