Армения вновь стреляла по позициям азербайджанской армии

10 окт. 18:48

Министерство обороны Азербайджана сообщает о новых обстрелах на границе со стороны Армении.

Подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечарского района, Чинарлы Товузгалинского района, 10 октября с 09:55 до 16:30 из стрелкового оружия различного калибра периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Тезекенд Дашкесанского района, Агбулаг Товузского района.

Азербайджанскими военными были приняты адекватный ответные меры, говорится в сообщении ведомства.