Венгрия и Сербия присоединят к "Дружбе" новый трубопровод для российской нефти

10 окт. 18:41

Венгрия и Сербия заключили соглашение о строительстве трубопровода, который присоединят к "Дружбе" для прокачки российской нефти Urals.

"Александр Вучич и Виктор Орбан согласили построить нефтепровод в Венгрию. Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals", - сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в Twitter.

В настоящее время Сербия получает большой объем российской нефти по трубопроводу из Хорватии, санкции ЕС в ноябре не позволят стране получать нефть.

Венгрия получает нефть из России через отдельную нитку трубопровода "Дружба", эти поставки не попадают под эмбарго ЕС, кроме того потолок цен на нефть не коснется трубопроводных поставок.