На Ставрополье ищут похищенные при строительстве домов для сирот деньги

10 окт. 18:44

Ставропольские следователи заподозрили застройщика в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных домов для детей-сирот в Новопавловске, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2018 году в городе ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома, предназначенных для расселения нуждающихся детей-сирот, однако дома оказались непригодными для жилья.

"Внутри квартир на стенах появились плесень и трещины, имели место прорывы труб водоснабжения, допущены нарушения при устройстве системы отопления", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Через год правоохранительные органы получили достаточные данные, указывающие на хищение из бюджета 37 млн рублей при строительстве этих домов, "однако мер к уголовному преследованию виновных лиц не принято".

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РФ, - говорится в пресс-релизе.