Граждан Казахстана призвали покинуть территорию Украины

10 окт. 18:31

Посольство Казахстана в Киеве обратилось с призывом к гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Украины и по возможности покинуть эту страну, - сообщила сегодня пресс-служба диппредставительства.

"Посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Также диппредставительство "убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины", - отмечается в нем.