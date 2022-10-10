ЕК: дискуссии в ЕС на тему потолка цен на газ "чрезвычайно сложные"

10 окт. 17:59

Сложно сказать, каким будет окончательное предложение Еврокомиссии по потолку цен на газ, дискуссии в ЕС на эту тему "чрезвычайно сложные", сказал на брифинге представитель ЕК Эрик Мамер.

Он сообщил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обнародовала некоторые детали, но не говорила о том, как будет функционировать механизм потолка цен на газ. "Они (детали) относятся к ведущейся работе с целью определить дальнейшие решения, которые позволят устранить некоторые проблемы, связанные c нейтральным индексом цен на газ TTF. А параллельно мы будем работать над временным механизмом", - рассказал Мамер.

Он добавил, что потолок цен на газ может привести к трудностям в ЕС, обсуждаются варианты, "чтобы это функционировало, не причинив ущерба безопасности снабжения" Европы. Первое предложение по потолку цен на газ было сделано еще в марте. "Сегодня эти дебаты продвигаются, и мы возвращаемся с этим предложением. Приближаются ли эти дебаты к завершению? Нет. <…> Мы очень внимательны к любому вкладу государств-членов. Мы внимательны ко всем моделям, предлагаемым тем или иным государством-членом, чтобы найти правильное направление с целью прийти к механизму, который позволит нам смягчить этот скачок цен на газ для европейских потребителей и предприятий", - поделился представитель ЕК.