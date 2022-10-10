Давиташвили: Грузия будет стремиться к энергонезависимости

10 окт. 17:54

Качественно новые механизмы поддержки для поощрения развития возобновляемых источников энергии в Грузии будут представлены обществу уже в ближайшее время, - заявил сегодня вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

"Для снижения энергетической зависимости от ресурсов соседних стран правительство Грузии разработало новую схему поддержки, которая была согласована с Международным валютным фондом, и она будет способствовать стимулированию строительства объектов местной генерации", - рассказал министр, передает Sputnik Грузия.

Министр сообщил, что в текущем году с инвесторами в энергетической сфере подписано 63 меморандума, что в годовом исчислении добавит 1,6 млрд киловатт-часов к местной генерации. В рамках этих инвестиций будет построено 26 ГЭС, 7 ветряных электростанций и 30 солнечных электростанций, общая установленная мощность которых составляет 454 МВт-часов.

Также Давиташвили отметил важность проекта прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, которая соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС.

Если проект будет реализован, кабель мощностью 1 тыс МВт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.

"Безусловно, этот проект, помимо национального значения, является проектом энергетической безопасности регионального и международного значения, и в нем будут принимать активное участие Европейский союз, Азербайджан и другие страны", - сказал министр.