Грузия примет первую международную конференцию Web3

10 окт. 17:44

В Тбилиси 22-23 октября состоится первая международная конференция Web3.

Организатор мероприятия - DeGameFi, глобальный проект тех, кто интересуется системой блокчейн и ее развитием. DeGameFi представляет собой комбинацию GameFi и DeFi, объединяющую инвесторов, разработчиков и всех, кто имеет подключение к децентрализованной системе.

"Наша миссия — поддерживать рост криптосообщества в регионе. Надежное и прозрачное соединение традиционного бизнеса с Web 3 является важной частью наших долгосрочных планов", - рассказал основатель DeGameFi Михаил Дидебулидзе.

Конференция Web3, которая пройдет в Sheraton Metekhi Palace, познакомит грузинские компании с преимуществами и необходимостью перехода от WEB2 к WEB3, даст возможность установить партнерские отношения с международными компаниями, встретиться с лидерами отрасли и заинтересовать инвесторов.

Партнеры форума: крупнейшая криптобиржа Binance, "Банк Грузии", Magti, Coinspaid, BMG и другие.