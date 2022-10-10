В России аномально быстро теплеет

10 окт. 17:23

По данным Росгидромета, климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в целом.

"Причем каждое десятилетие (...) теплее предыдущего. Наиболее быстрыми темпами растет температура северной полярной области нашей страны, особенно в последние десятилетия. Сокращается площадь морского льда в Арктике, деградирует многолетняя мерзлота, которая занимает две трети территории нашей страны", - рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков, представляя Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории России.

По его словам, теплосодержание океана в 2018-2022 годах было выше, чем в любую другую пятилетку. В этот же период темпы потепления океана показали особо сильный рост за последние 20 лет.

"Вероятность того, что хотя бы один год из ближайших пяти лет будет теплее, чем самый теплый в истории 2016 год, и что средняя температура в 2022-2026 годах будет выше, чем в последние пять лет, превышает 90%", - отметил глава Росгидромета.