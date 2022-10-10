Крым продолжает оставаться в фаворе у российских туристов

10 окт. 17:13

Происшествие на Крымском мосту не испугало туристов, а число аннуляций туров на отдаленные даты незначительное, - сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"На момент происшествия в Крыму находились около 50 тыс туристов из разных регионов. Гостям Крыма, которые планировали завершить отдых, было предложено бесплатно оставаться в гостиницах и санаториях, чем воспользовались около тысячи человек. По поручению главы республики Крым пребывание туристов отелям будет компенсировано за счет республиканского бюджета", - сказал он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает "Интерфакс".

"Отмечу, что на сегодняшний день нет и существенного оттока туристов из Крыма. Количество отмен бронирований на более поздние даты незначительное", - добавил Чернышенко.