Стало известно, сколько узбекских пар связали себя узами брака в 2022 году

10 окт. 16:50

Свыше 197 тыс браков было оформлено с января по сентябрь текущего года в Узбекистане, сообщает информагентство "Дуне" со ссылкой на данные Госкомстата.

Отмечается, что данный показатель на 9,75 тыс меньше, чем в прошлом году. Лидерами по показателю стали Самаркандская область - 22329, Ферганская область - 20955, Кашкадарьинская область - 20298, Сурхандарьинская область - 16885, Андижанская область - 16402.

Ташкент с показателем 16383 браков расположился на 6 месте, далее идут Ташкентская область с 16226 браками. Наманганская область - 14659, Хорезмская - 11039, Бухарская - 10907.

В Каракалпакстане с января по сентябрь узаконили свои отношения 8563 пар, в Джизаксой области - 8563, а в Навоийской области заключили браки 6335 пар. Последнее место по числу заняла Сырдарьинская область (5164).