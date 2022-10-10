Виновных в бесчеловечном обращении с Саакашвили пока не нашли

10 окт. 16:32

Ничья вина по делу о возможном бесчеловечном обращении с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили пока не установлена, рассказал начальник Специальной следственной службы Кока Кацитадзе.

Расследование было запущено 9 ноября прошлого года, после того, как Саакашвили доставили в тюремную больницу №18 в Тбилиси из тюрьмы в Рустави: в соцсети и СМИ широко разошлась информация о том, что оппозицонера перевезли в тюремную больницу обманом, вопреки его воле.

"По результатам экспертизы, которые известны на данном этапе, вины никого не выявлено, фактические обстоятельства дела изучаются. Для создания полной картины нам очень важно получить ответы на назначенные экспертизы", - приводит слова Кацитадзе Sputnik Грузия.

Кацитадзе добавил, что доступ к делу должны получить не только адвокаты, но и приглашенные эксперты, причем как грузинские, так и иностранные, а также врачи.