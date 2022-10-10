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Снижено давление в нитке "B" газопровода "Северный поток-2"

Снижено давление в нитке &quot;B&quot; газопровода &quot;Северный поток-2&quot;

Оператор газопровода "Северный поток 2" опустил давление в нитке "В" до уровня примерно 50 бар в качестве меры предосторожности, такое сообщение распространила пресс-служба Nord Stream 2 AG.

В компании уточнили, что следующие шаги подготовят по итогам обследования ниток газопровода и обсуждения с заинтересованными госорганами, пишет ТАСС.

Напомним, 3 октября "Газпром" сообщил о снижении давления в нитке "В" - для этого откачивается находящийся в трубе газ. Это должно дать возможность безопасно обследовать целостность нитки "В" и уменьшить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа.

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