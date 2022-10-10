Министр энергетики Турции летит в Москву говорить о газе

10 окт. 15:59

Во вторник, 11 октября, министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез приедет с визитом в Россию. Об этом сообщил сегодня источник в турецком Минэнерго.

Цель поездки – обсуждение вопросов поставок российского газа в республику. "Завтра господин министр отправится в Россию, в ходе визита состоится ряд контактов по различным темам энергетики, в особенности по вопросам поставок газа", – цитирует источник ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что Донмез проведет в России ряд встреч с высокопоставленными лицами, а также поучаствует в Российской энергетической неделе.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что странам Европы придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России. Об этом он заявил на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TUGVA) в Стамбуле.

"Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России. Сейчас вся в Европа задается вопросом: "Как пройдет эта зима?", – сказал турецкий лидер. Он также добавил, что у Турции не возникнет проблем с энергоресурсами этой зимой.