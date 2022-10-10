Заказы на Ozon временно недоступны жителям Крыма

10 окт. 15:55

Жители Крыма временно не могут делать заказы на Ozon об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

"Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком", - цитирует сообщение РИА Новости.

В компании также добавили, что заказы с онлайн-платформы по запросу крымчан привозят сторонние логистические компании в пункты выдачи независимых агентов, выдающих заказы и других онлайн-продавцов.