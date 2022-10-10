Ильхам Алиев встретился в Баку с новым послом Великобритании

10 окт. 15:44

В понедельник, 10 октября, в Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Великобритании Фергуса Олда.

"В первую очередь благодарю вас за то, что вы выучили азербайджанский язык. У нас уже была возможность встретиться, и я заметил, что вы почти свободно говорите по-азербайджански. Это было довольно неожиданно, но в то же время это демонстрирует ваше почтение к нашей культуре и языку", - сказал азербайджанский лидер, обращаясь к послу.

Он также оценил тот факт, что до назначения Олд несколько недель жили в одном из регионов Азербайджана. "Это еще один показатель высокой ответственности, проявленной вами в связи с назначением на новую должность", - сказал глава государства.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что в период пребывания в Азербайджане посол получит возможность ближе узнать страну и внесет значительный вклад в будущее развитие сотрудничества, в том числе в новых сферах потенциального партнерства, не входящих в число традиционных областей взаимодействия. "Потому что в основных и традиционных областях нашего сотрудничества уже есть серьезный прогресс и большие достижения. Я имею в виду энергетическую сферу, которая сегодня важна как никогда не только для Азербайджана, но и для более обширного региона", - поведал президент Азербайджана.

В частности, Ильхам Алиев обратил внимание на необходимость расширения взаимодействие в торговле, туризме и контактах между людьми.