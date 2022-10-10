РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Перевозка мигрантов по Европе может стоить казахстанцу свободы

Перевозка мигрантов по Европе может стоить казахстанцу свободы

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил об аресте казахстанца в Венгрии, занимавшегося незаконной перевозкой мигрантов.

"Это серьезное преступление. Дипломаты нашли ему адвоката и оповестили родственников о ситуации. Полиция обвиняет его в перевозке нелегальных мигрантов. То есть он буквально 1,5 месяца назад получил шенгенскую визу в Казахстане, прилетел в одну из европейских стран и через неделю уже находился на территории Восточной Европы, в том числе в Сербии, Венгрии, Чехии, и по этому маршруту перевозил нелегальных мигрантов", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Отмечается, что задержанным оказался житель Шымкента Канатбек Отебек. По словам Смадиярова, он знал изначально, что ему предстоит делать.

400 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version