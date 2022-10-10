Перевозка мигрантов по Европе может стоить казахстанцу свободы

10 окт. 15:34

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил об аресте казахстанца в Венгрии, занимавшегося незаконной перевозкой мигрантов.

"Это серьезное преступление. Дипломаты нашли ему адвоката и оповестили родственников о ситуации. Полиция обвиняет его в перевозке нелегальных мигрантов. То есть он буквально 1,5 месяца назад получил шенгенскую визу в Казахстане, прилетел в одну из европейских стран и через неделю уже находился на территории Восточной Европы, в том числе в Сербии, Венгрии, Чехии, и по этому маршруту перевозил нелегальных мигрантов", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Отмечается, что задержанным оказался житель Шымкента Канатбек Отебек. По словам Смадиярова, он знал изначально, что ему предстоит делать.