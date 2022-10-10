Иранские силовики и полиция нравов попали под санкции Великобритании

10 окт. 14:58

Великобритания ввела санкции в отношении силовиков и полиции нравов Ирана в связи со смертью Махсы Амини. Об этом говорится в опубликованном 10 октября сообщении министерства иностранных дел Великобритании.

Под санкции попали бригадный генерал Хоссейн Аштари, Голамреза Сулеймани - командир иранского народного ополчения "Басидж", входящего в состав Корпуса стражей исламской революции, начальник полиции нравов Мохаммад Ростами и сама силовая структура.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что новые ограничительные меры – это сигнал руководству Ирана. "Мы будем призывать вас к ответственности за притеснение женщин и девочек, а также за ужасающее насилие, которому вы подвергаете свой собственный народ", - приводит ТАСС заявление МИД.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини , когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста. Они продолжаются несколько недель и охватили десятки городов.