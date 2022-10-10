Токаев и Зась обсудили предстоящую встречу глав стран ОДКБ

10 окт. 14:54

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Отмечается, что стороны обсудили подготовку к очередной сессии Совета коллективной безопасности организации.

"Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказано в сообщении.

Также Токаев и Зась рассмотрели широкий круг вопросов по ключевым направлениям работы международной организации.