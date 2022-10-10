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ЕС рассматривает следующие шаги по давлению на Россию

ЕС рассматривает следующие шаги по давлению на Россию

Европейский союз рассматривают следующие шаги по санкционному давлению на Россию из-за событий на Украине. Об этом сообщил 10 октября в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подчеркнул, что страны ЕС уже приняли восемь пакетов санкций в отношении России. "И страны-члены в настоящее время продолжают обсуждать, что еще можно сделать, продолжают рассматривать следующие шаги", - цитирует Стано ТАСС.

При этом он не уточнил, какие именно санкции против РФ рассматривают европейские страны.

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