ЕС рассматривает следующие шаги по давлению на Россию

10 окт. 14:27

Европейский союз рассматривают следующие шаги по санкционному давлению на Россию из-за событий на Украине. Об этом сообщил 10 октября в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подчеркнул, что страны ЕС уже приняли восемь пакетов санкций в отношении России. "И страны-члены в настоящее время продолжают обсуждать, что еще можно сделать, продолжают рассматривать следующие шаги", - цитирует Стано ТАСС.

При этом он не уточнил, какие именно санкции против РФ рассматривают европейские страны.