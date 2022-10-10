Меликов призвал искоренить дефицит учебников в школах Дагестана

10 окт. 14:24

Глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике правительство за ситуацию с учебниками в школах и поручил заложить нужный объем средств в бюджете на новый год, сообщает пресс-служба руководителя региона.

На оперативном совещании по актуальным вопросам он прокомментировал итоги проверки, которые продемонстрировали низкую обеспеченность дагестанских школ учебниками.

"Сергей Меликов подверг жесткой критике работу ответственных за это направление членов правительства РД и поручил предусмотреть обеспечение учебниками дагестанских школ в необходимом объеме в бюджете на 2023 год", – сказано в сообщении.