Симонян обвинил ОДКБ в отсутствии "эффективной реакции" на сентябрьскую провокацию Армении

10 окт. 14:19

Организация договора о коллективной безопасности не отреагировала эффективно и оперативно на события, произошедшие на армяно-азербайджанской границе в сентябре. Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян на встрече в Москве с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

Он возложил на Азербайджан ответственность за организованную военно-политическим руководством Армении масштабную провокацию на границе.

"У Армении нет времени на долгосрочные решения в сфере безопасности", - цитирует Симоняна пресс-служба армянского парламента.

Спикер НС Армении также выразил надежду, что подготовленные в ходе работы ОДКБ предложения помогут "деэскалации ситуации и установлению стабильности в регионе".

Вячеслав Володин в ходе беседы заявил об особом внимании, которое "следует уделить взаимодействию в рамках парламентского измерения Организации Договора о коллективной безопасности", говорится на сайте Госдумы.

"Ален Симонян выступил с инициативой в рамках парламентского формата при участии России, Армении и Азербайджана обсудить вопросы региональной безопасности. Вячеслав Володин предложение поддержал", - отмечено в сообщении.

Как пояснил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин, для Еревана членство в ОДКБ сейчас превратилось в объект торга с Москвой. "Критикуя ОДКБ, Ереван в первую очередь хочется получить какие-то очередные экономические преференции в виде безвозвратного кредита или значительных инвестиций в экономику Армении. Напомню, что армянские власти уже продолжительное время шантажируют Москву тем, что хотят вывести Армению из состава ОДКБ. Кстати, они еще и подначивают другие страны поступить так же", - прежде всего сказал он.

"После европейского саммита в Праге армянские власти воодушевились, решили, что за ними вдруг встала Европа. Сейчас они будут с одной стороны, говорить, как их радостно встречали в Европе и ждут в НАТО, а с другой стороны, угрожать России, что они готовы уйти из ОДКБ, поскольку их такой формат безопасности не устраивает. Вполне возможно, что таким образом Армения хочет потребовать включения ее в состав Союзного государства России и Беларуси. Этот вариант неоднократно поднимался на самых разных уровнях, муссировался в СМИ, были общественные и информационные вбросы по этому поводу. Вероятно, это вариант, которого добивается Ереван, просит Москву взять его под российское теплое крыло", - сообщил Антон Бредихин.

Россия, в свою очередь, тонко ведет политику на Южном Кавказе. "И Армения, и Азербайджан - это стратегические союзники России. Поэтому отдавать полностью предпочтение какой-либо стороне, даже несмотря на ее членство в ОДКБ, Россия не будет. Москва видит, что Никол Пашинян - фактически внедренный враг, марионетка Запада, она вынуждена с ним общаться как с главой суверенного государства, но при этом постоянно подчеркивает, что Армения во главе с прозападным политиком идет в никуда. Все, чего смогла достичь Армения до 2018 года, при Пашиняне, просто-напросто было утеряно и уничтожено. Россия сейчас занимает выжидательную политику, но о своих интересах всегда помнит и, если что, будет готова пересмотреть формат взаимодействия с Арменией", - заключил эксперт.