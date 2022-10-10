Бердымухамедов совершит визит в Казахстан

10 окт. 14:06

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершит первый государственный визит в Казахстан, рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

По его словам, визит состоится 15 октября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева, в год 30-летия установления дипломатических отношений между Астаной и Ашхабадом.

"Данный визит направлен на наращивание политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также казахско-туркменского стратегического партнерства", - цитирует Смадиярова Sputnik Казахстан.

Представитель МИД уточнил, что стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки.

По итогам мероприятия будет подписан ряд двусторонних документов.