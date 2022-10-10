Президенты России и ОАЭ проведут встречу в Петербурге

10 окт. 13:47

Во вторник, 11 октября, в Санкт-Петербурге может состояться встреча президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра у президента еще один рабочий день в Питере, в Санкт-Петербурге будет с рабочим визитом находиться президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян. Состоится встреча Путина с ним, двусторонние переговоры", - цитирует его ТАСС.

По словам представителя Кремля, встреча президентов пройдет в формате один на один.