США могут приостановить продажи оружия Саудовской Аравии

10 окт. 13:24

В США рассмотрят законопроект, предполагающий приостановку поставок американских вооружений Саудовской Аравии. Об этом в совместной статье в газете Politico сообщили авторы инициативы, сенатор Ричард Блюменталь и конгрессмен Ро Ханна.

"Мы предложим во вторник законопроект в Сенате и в Палате представителей, который будет предполагать немедленную приостановку всех поставок вооружения Саудовской Аравии", - поведали законодатели.

По их словам, они приняли решение внести данный законопроект на рассмотрение обеих палат Конгресса на фоне решения Саудовской Аравии снизить нефтедобычу в рамках ОПЕК+. "Решение Саудовской Аравии стало недвусмысленным ударом по США, но у США тоже есть способ ответить на это: они могут оперативно поставить на паузу масштабную передачу американских военных технологий в руки Саудовской Аравии, которой они так нужны", - отметили авторы статьи.

Блюменталь и Ханна напомнили, что ранее в Конгресс США уже вносили подобные законопроекты, которые касаются военного сотрудничества с Саудовской Аравии, и они ни разу не прошли, однако сейчас у законопроекта есть все шансы на успех, поскольку демократов и республиканцев серьезно возмутили действия Эр-Рияда.